Эксперт форума «Навигатор поступления» Хвостов: изменения при зачислении в вузы могут стать неожиданностью

В 2025 году Минобрнауки обновило порядок зачисления абитуриентов в вузы. По словам директора по связям с образовательным сообществом форума «Навигатор поступления» Александра Хвостова, изменения стали значимыми и могут стать неожиданностью для поступающих. Об этом сообщил RT .

Одно из ключевых изменений — возвращение согласия на зачисление. Раньше зачисляли по оригиналу аттестата, но теперь эта практика отменена. Для успешного поступления теперь важно не только вовремя предоставить документы, но и обязательно подать согласие на зачисление в выбранный вуз на определенное направление подготовки. Это можно сделать через портал «Госуслуги», сайты вузов или лично.

Еще одно нововведение связано с прозрачностью конкурсных процедур. Теперь на официальных ресурсах будут публиковаться два списка: список подающих документы и конкурсные списки. Раньше конкурсные списки публиковались только во время этапа зачисления, а сейчас их можно будет увидеть при подаче документов.

Абитуриент имеет право подать документы максимум в пять вузов и на пять направлений в каждом из них. Обязательным остается ранжирование выбранных направлений по приоритету при подаче заявления. Изменить список программ и порядок приоритетов можно вплоть до окончания приема документов.