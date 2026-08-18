Эксперт Беляева рассказала, что за ростом числа стобалльников на ЕГЭ стоит более качественная подготовка

Кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ Оксана Беляева поделилась с Piter.TV своим мнением о необходимости усложнения ЕГЭ из-за увеличения числа выпускников, получающих максимальные баллы. Она подчеркнула, что проблема не в количестве стобалльников, а в сокращении бюджетных мест в вузах.

Беляева отметила, что высокий уровень подготовки выпускников связан не с упрощением экзамена, а с более качественной подготовкой. Она указала на то, что задания становятся сложнее, а цена ошибки возрастает. Кроме того, появились задачи, требующие дополнительных знаний и навыков, выходящих за рамки школьной программы.

Эксперт предложила абитуриентам заранее изучить проходные баллы в выбранных вузах и рассмотреть возможность поступления в региональные учебные заведения, где конкурс ниже. Это поможет избежать разочарования и сэкономить средства.

Также Беляева высказалась за введение дополнительного этапа отбора для всех абитуриентов, набравших проходной балл. Это снизит напряжение в вузах, где на первом курсе выясняется, что многие выпускники-высокобалльники не готовы к учебе.