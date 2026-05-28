Эксперт Антонова предупредила, что школьники могут потерять баллы за мемы в сочинении на ЕГЭ

Эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова в интервью ТАСС рекомендовала выпускникам отказаться от использования мемов из социальных сетей при написании сочинения на Единый государственный экзамен. Вместо этого она посоветовала опираться на литературный или реальный жизненный опыт.

Антонова подчеркнула, что в качестве аргументов следует использовать события из жизни, поступки реальных людей или примеры из литературных произведений. Мемы из социальных сетей не считаются культурными ценностями, и их упоминание в экзаменационной работе может привести к потере баллов, отметил сайт MK.RU.

В качестве примера эксперт привела случай, когда школьник написал в сочинении про человека-паука и получил ноль баллов по нескольким критериям. На ЕГЭ важно продемонстрировать знание правил русского языка и умение приводить доводы, подкрепленные надежными источниками.