Экскурсию для школьников провели в Объединенном Центре исследований и разработок «Роснефти»

Лаборатории Объединенного Центра исследований и разработок «Роснефти» открыли двери для школьников. Пятиклассники начали погружение в мир науки, а те, кто постарше увидели химические процессы, о которых читали на уроках химии, вблизи.

Юным гостям на экскурсии показали химические образцы и современные технологии, а также рассказали о многом — от анатомии буровых установок до медвежьих маршрутов. Возраст у экскурсантов разный, но цель для них общая — вдохновить и увлечь наукой.

«Ремесло будет востребовано всегда. Всегда нужен будет химик, физик, всегда нужен будет тот, кто понимает, как меняется вещество, как меняется изделие. Поэтому мы приглашаем школьников, показываем им, пытаемся возбудить интерес», — рассказал генеральный директор ООО «РН-ЦИР» Константин Рудяк.

Вместе со специалистами школьники попробовали себя и в роли исследователей, узнав, как перерабатывают нефть, производят полимеры и катализаторы. Кроме того, они побывали в Арктическом научном центре, где почувствовали себя участниками полярных экспедиций и узнали, как вести себя при встрече с белым медведем.

«Возможно, для кого-то в дальнейшем это станет шагом для выбора направления дальнейшего обучения и дальнейшей своей профессии», — добавил заведующий лабораторией Полиальфаолефинов ООО «РН-ЦИР» Леонид Хахин.

Школьники признались, что остались в восторге от интерактивной экскурсии. Осталось только применить полученные знания на практике.