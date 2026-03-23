Экономист Щербаченко дал рекомендации по выбору университета для поступления

Перед подачей документов в высшее учебное заведение необходимо убедиться в наличии у него действующей лицензии, сообщил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, профориентационные тесты помогут определиться с подходящей специальностью.

Выбор университета — это баланс между личными предпочтениями, баллами ЕГЭ и проходными показателями. Однако в первую очередь следует провести юридическую проверку. Все образовательные учреждения обязаны иметь разрешение. Если у вуза есть разрешение на образовательную деятельность, значит, он имеет право набирать и обучать студентов, преподаватели получили необходимую квалификацию, у университета есть здания, лабораторная база, учебно-методические материалы и технические возможности, в том числе для обучения людей с ограниченными возможностями. Аккредитацию выдает Рособрнадзор, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что важно выбрать направление, которое действительно интересует выпускника. По словам Щербаченко, нужно сравнить проходные баллы ЕГЭ и стоимость обучения в выбранных вузах, чтобы оценить свои шансы на поступление. При этом, указал доцент, рейтинги образовательных учреждений стоит учитывать уже после того, как выбрана сфера и определен конкретный университет.

Пройти психологические и профориентационные тесты, выявить предрасположенности. Сделать это можно в школе под руководством педагога-психолога, в центре занятости или на онлайн-ресурсах. Затем опишите ваш идеальный рабочий день. Таким образом можно определить профессию, которая вам ближе. Также оцените дополнительную информацию, включая качество библиотеки, доступность общежитий и международные связи университета, — добавил Щербаченко.