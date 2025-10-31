Экономист Галий заявила, что новые правила приема на платное обучение в вузы могут отразиться на качестве образования

Министерство науки и высшего образования России предложило установить минимальный проходной балл ЕГЭ для поступления на платное обучение — 50 баллов. Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий в беседе с РИАМО подчеркнула, что инициатива имеет как положительные, так и отрицательные последствия.

Согласно проекту, если средний балл ЕГЭ абитуриента ниже 50, его не зачислят на платное отделение. При этом министерство допускает увеличение квот приема до 15% при наличии убедительных аргументов от университета.

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко подчеркнула необходимость конкурсного отбора даже на платную форму обучения. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что новые правила затронут все высшие учебные заведения и специальности, особенно остро проблема стоит в областях «экономика и управление» и «юриспруденция».

В результате предстоящей приемной кампании будет сокращено количество мест для платного обучения по 46 направлениям. Целью данных мер является повышение качества образования и пресечение возможности получения прибыли недобросовестными вузами за счет студентов.

По мнению Галий, такие изменения могут привести к финансовой нестабильности в высших учебных заведениях и, как следствие, отразиться на качестве образования, отметило радио Sputnik.