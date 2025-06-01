Ефимов: школу и детский сад построят к 2027 году в районе Южное Бутово

На Варшавском шоссе в районе Южное Бутово продолжается строительство школы и детского сада, спроектированных с учетом потребностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательные объекты разместятся в двух отдельно стоящих корпусах. Трехэтажное здание детского сада будет площадью 3,8 тысячи квадратных метров, а четырехэтажное здание школы — 18,9 тысячи квадратных метров», — сказал он.

В детском саду организуют шесть групп, сообщил Ефимов. Строительство планируют завершить в текущем году и передать в столичную систему образования. Ввод в эксплуатацию здания школы намечен на конец 2026 года, его также передут на баланс города.

Возведение детского сада началось в августе 2023 года. По проекту кроме учебных и хозяйственных помещений в нем предусмотрены многофункциональный физкультурный и музыкальный залы. Прилегающую территорию ждет комплексное благоустройство. Рабочие установят площадки с теневым навесом, качели, тренажеры, малые архитектурные формы и освещение, высадят деревья, кустарники и цветы.

Школа строится с февраля 2024 года. Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в ней оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный и гимнастический залы. На улице откроют стадион с полем для футбола, площадками для баскетбола и волейбола.

Здания возводятся на территории ЖК «Никольские луга» по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово». Девелопером проекта выступила компания «ПИК». На всех этапах работы контролирует Мосгосстройнадзор. И школа, и детский сад спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья, все входы задуманы на уровне земли, без порогов и перепадов по высоте.

К 2032 году в Москве обновят около 700 школьных зданий. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о реализации программы «Моя школа».