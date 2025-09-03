Единую спортивную форму в цветах триколора предложили ввести в школах России

В Госдуме предложили ввести единую спортивную форму в цветах триколора для школьников. Об этом на ВЭФ-2025 ТАСС заявил председатель думского комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага», — сказал он.

По его словам, в ГД также предложили включить обязательное выполнение нормативов ГТО в рамах школьной программы. Минспорта поддержало инициативы.

Перед началом учебного года многие родители столкнулись с конфликтами из-за правил школьной формы. Юрист Александр Бударагин призвал обсуждать проблему с руководством и представителями учебного заведения.