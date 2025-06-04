Два вуза из Нижнего Новгорода попали в топ-100 России

Два образовательных учреждения из Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений страны на 2025 год. Данные рейтингового агентства RAEX обнародовали 3 июня. Список включает университеты из 30 регионов России, сообщил сайт «Время Н» .

«Для анализа использовались статистические данные, а также мнения более 150 тысяч респондентов: представителей академического и научного сообществ, учащихся, выпускников и работодателей», — рассказали аналитики RAEX.

Среди лидеров оказались Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, занявший 35-е место, и Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, расположившийся на 67-й позиции, отметило НИА «Нижний Новгород».