Два вуза из Нижнего Новгорода попали в топ-100 России

Два образовательных учреждения из Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений страны на 2025 год. Данные рейтингового агентства RAEX обнародовали 3 июня. Список включает университеты из 30 регионов России, сообщил сайт «Время Н».
«Для анализа использовались статистические данные, а также мнения более 150 тысяч респондентов: представителей академического и научного сообществ, учащихся, выпускников и работодателей», — рассказали аналитики RAEX.
Среди лидеров оказались Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, занявший 35-е место, и Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, расположившийся на 67-й позиции, отметило НИА «Нижний Новгород».
Пять автомобилей столкнулись в Щелкове, пострадали два человека
ВСУ лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar
Тротуары и дорогу на территории больничного городка в Озерах обновят к августу
Весенняя олимпиада по ракетомоделированию среди школьников прошла в Подмосковье
Патриотический квест для участников «Активного долголетия» провели в Подмосковье
Жительница Коломны создала авторскую коллекцию русских национальных костюмов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте