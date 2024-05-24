Доцент Майоров назвал главным преимуществом ЕГЭ уравнивание возможностей учащихся по всей стране

По его словам, главный плюс единого экзамена в том, что он позволил уравнять в возможностях всех российских школьников. Система исключает коррупционную составляющую, и ученики могут надеяться лишь на свои знания.

«Данная экзаменационная система облегчает жизнь самих 11-классников, ведь не надо сдавать экзамены дважды — результаты ЕГЭ годятся как для выпуска из школы, так и для поступления во все государственные вузы», — подчеркнул Майоров.

Он добавил, что благодаря ЕГЭ ученики даже из самых отдаленных уголков страны получили возможность поступить в ведущие вузы России.