Доцент Майоров назвал главным преимуществом ЕГЭ уравнивание возможностей учащихся по всей стране
ЕГЭ имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими экзаменами. Об этом «Взгляду» рассказал доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров.
По его словам, главный плюс единого экзамена в том, что он позволил уравнять в возможностях всех российских школьников. Система исключает коррупционную составляющую, и ученики могут надеяться лишь на свои знания.
«Данная экзаменационная система облегчает жизнь самих 11-классников, ведь не надо сдавать экзамены дважды — результаты ЕГЭ годятся как для выпуска из школы, так и для поступления во все государственные вузы», — подчеркнул Майоров.
Он добавил, что благодаря ЕГЭ ученики даже из самых отдаленных уголков страны получили возможность поступить в ведущие вузы России.