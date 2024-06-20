Доцент Арефьев: нужно финансировать бюджетные места в тех направлениях, которые наиболее востребованы

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев в беседе с «АБН24» рассказал, что сейчас в России наблюдается большой дефицит кадров со стороны «синих воротничков», а вот выпускников вузов переизбыток.

По его словам, властям следует финансировать больше бюджетных мест именно в тех направлениях, которые наиболее востребованы.

«Ожидается, что Минтруд внесет свою версию методики создания прогнозов для экономики наиболее востребованных рабочих мест», — сказал специалист.

При этом Арефьев отметил, что нельзя быть точно уверенным в том, какие профессии будут наиболее востребованы через пять лет, поскольку конъюнктура рынка может поменяться кардинально.