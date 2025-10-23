Достижения одаренных школьников и педагогов отметили в Абакане

Глава Абакана Алексей Лемин вручил награды лучшим ученикам и их учителям по итогам прошедшего учебного года. Об этом сообщил сайт «Государственные новости».

В ходе торжественной церемонии Лемин выразил свое восхищение одаренностью детей и их наставников.

«Встреча с талантливыми детьми и их преподавателями произвела на меня глубокое впечатление», — поделился градоначальник в своем Telegram-канале.

Алексей Лемин также отметил, что наличие талантливых педагогов дает всем шанс на исполнение мечты.