Достижения одаренных школьников и педагогов отметили в Абакане
Глава Абакана Алексей Лемин вручил награды лучшим ученикам и их учителям по итогам прошедшего учебного года. Об этом сообщил сайт «Государственные новости».
В ходе торжественной церемонии Лемин выразил свое восхищение одаренностью детей и их наставников.
«Встреча с талантливыми детьми и их преподавателями произвела на меня глубокое впечатление», — поделился градоначальник в своем Telegram-канале.
Алексей Лемин также отметил, что наличие талантливых педагогов дает всем шанс на исполнение мечты.
