Доктор педагогических наук Блинов выступил за введение обязательных гуманитарных предметов в вузах

Доктор педагогических наук Владимир Блинов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что молодежи необходимо изучать русский язык, философию и основы государственности. Это поможет повысить уровень грамотности высококвалифицированных специалистов.

Он отметил, что введение таких предметов — это результат многолетних наблюдений. Русский язык — основа коммуникации и мышления человека.

Владимир Блинов считает, что особенно важно улучшить знания русского языка у будущих инженеров. По его мнению, Минобрнауки хорошо просчитывает риски, связанные с кадровым обеспечением высшего образования, и предлагает программы переподготовки для вузов. Однако проблемы с языками все еще остаются.