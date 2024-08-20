Директор школы Назаров не поддержал идею введения в программу курса логики

Включение логики в курс школьной программы не имеет по собой достаточных оснований, из-за этого придется жертвовать другими предметами. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор школы № 28 города Химки Григорий Назаров.

По словам эксперта, логика уже присутствует в некоторых образовательных планах по математике, информатике и химико-биологическим специальностям на профильном уровне в 10-11 классах. Она выступает универсальным инструментом, необходимым для работы настоящего ученого. Если в 10-11 классе осуществляется углубленное изучение, то она автоматически включается в учебные программы.

Назаров отметил, что нет смысла вести речь о некоем минимальном обязательном курсе, который все учащиеся должны пройти. Это создает определенные трудности, так как школьная программа уже перегружена, и найти время для одного урока в неделю становится настоящим вызовом.

Если что-то добавить, необходимо что-то убрать. Это требует серьезного обоснования. Тем более, большинство выпускников после 11 класса не выбирают карьеру в науке, а курс логики является обязательным в первые годы университета.