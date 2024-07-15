Директор московской школы № 1415 Пономарев посоветовал родителям дошкольников выбирать учебное заведение рядом с домом

Первое, на что следует ориентироваться при выборе школы для ребенка, это близость учебного заведения к дому. Об этом сообщил директор московской школы № 1415 «Останкино» Алексей Пономарев, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, на данный момент все московские школы обеспечивают одинаковое высокое качество образования.

«Учиться в районе проживания удобно и родителям, и ребенку, который может поспать на час дольше, знает свой район хорошо и сможет сам добраться, когда будет постарше», — отметил Пономарев.

Перед тем, как выбрать классного руководителя, можно походить на собрания и открытые уроки. Учитель, о котором хорошо отзываются, всегда пользуется большой популярностью при наборе первых классов, добавил он.

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