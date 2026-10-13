Директор лицея Тхостов посоветовал начинать знакомство с учебными заведениями осенью десятого класса

Выбирать вуз или колледж весной уже поздно, так как все силы абитуриента уходят на подготовку к экзаменам. Директор лицея № 369 Санкт-Петербурга Константин Тхостов в интервью MIR24.TV советует начинать знакомство с учебными заведениями осенью десятого класса, посетив Дни открытых дверей.

Это позволяет заранее оценить спектр специальностей и материально-техническую базу, чтобы избежать разочарования и периода адаптации из-за резкого контраста между высокотехнологичной школой и устаревшей вузовской средой, или наоборот.

Ранний выбор помогает сфокусироваться на подготовке, заранее узнать необходимые проходные баллы и спокойно спланировать выпуск. Эксперт подчеркивает, что любая образовательная организация должна быть открыта и понятна для будущих студентов.