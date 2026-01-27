Директор лицея Тхостов допустил обратный эффект от идеи с ограничением доступа к ГДЗ

В Минпросвещения предложили ограничить доступ к сайтам, где размещены готовые домашние задания и ответы к ЕГЭ и ОГЭ. В эфире радио « КП » инициативу прокомментировал директор лицея в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

По его мнению, реализация идеи может привести к обратному эффекту — росту числа подобных ресурсов.

«Мы что хотим запретить? Сайты с готовыми домашними заданиями? Мне кажется, в XXI веке появится их в 10 раз больше», — предположил эксперт.

Он также предложил бороться с этой проблемой не путем массовых блокировок, а поиском и привлечением к ответственности тех, кто размещает ответы в свободном доступе.