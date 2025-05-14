Директор Хекслета Васильев: поступать в вуз после колледжа необходимо не всем

Директор IT-колледжа Хекслет Антон Васильев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что поступать в вуз после колледжа необходимо не всем, но в некоторых случаях это важно.

«В сферах, где высшее образование обязательно — таких как медицина, юриспруденция или преподавание — без вузовского диплома не обойтись», — пояснил он.

Сегодня рынок труда более гибок. С 2025 года поступить в вуз можно будет по внутренним экзаменам без ЕГЭ, если специальность совпадает. Многие университеты предлагают сокращенные программы для выпускников колледжей: обучение займет три года вместо четырех-пяти лет.

Эксперт советует при выборе специальности в колледже обратить внимание на универсальные направления вроде информационных технологий и экономики. Они дают широкий спектр возможностей при поступлении в вуз. Так, ИТ-специальности позволяют продолжить обучение в программировании, аналитике, кибербезопасности, а экономика открывает путь в маркетинг, управление, финансы и государственную службу.

Перед выбором следует спросить себя, кем вы хотите быть через 5–10 лет. Важно понимать, что высшее образование требуется не всегда. Особенно это касается практико-ориентированных и творческих сфер труда.