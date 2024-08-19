Детский психолог Покусаева призвала родителей мотивировать первоклассников хорошо учиться

Детский психолог Олеся Покусаева в беседе с NEWS.ru дала советы родителям, как помочь ребенку адаптироваться к школе и мотивировать его к обучению.

Как пояснила специалист, сперва необходимо сформировать у ребенка мотивацию учиться. Для этого родители во время беседы с первоклассником могут описать преимущества образования.

«Стоит сказать, что он будет умным и совершит какое-нибудь интересное открытие, например, обнаружит новую звезду», — посоветовала психолог.

По словам другого специалиста Дарьи Дугенцовой, первым делом необходимо научить ребенка общаться со сверстниками. Ребенку необходимо уметь взаимодействовать с людьми в большом коллективе еще до того, как он пошел в школу, чтобы процесс адаптации к новой среде прошел проще.