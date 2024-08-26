Детский психолог Бурьевая посоветовала начинать делать уроки со сложных заданий
Детский психолог Елена Бурьевая в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, как правильно школьникам выполнять домашние задания, чтобы не чувствовать повышенную нагрузку.
По ее словам, домашние задания нужно делать по расписанию на следующий день, начиная с самых сложных и заканчивая простыми.
«Если историю задали в понедельник, а следующий урок по истории только в четверг, то в первую очередь необходимо начать делать уроки на вторник», — сказала она.
Соблюдение режима дня и дисциплина помогут ребенку привить самостоятельность и адекватную оценку собственных сил, добавила специалист.