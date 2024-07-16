Депутаты Госдумы предложили ограничить время шумных работ для УК

Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой ограничения шумных работ для управляющих компаний (УК). Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Сейчас на уборку снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора не распространяются ограничения закона «О соблюдении покоя граждан и тишины». Из-за этого жители домов часто жалуются на шум от газонокосилок и другие работы, которые начинаются с раннего утра.

Отмечается, что УК предлагают обязать соблюдать тишину с 22:00 до 8:00.