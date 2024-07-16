Сегодня 16:29 Депутаты Госдумы предложили ограничить время шумных работ для УК
Сейчас на уборку снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора не распространяются ограничения закона «О соблюдении покоя граждан и тишины». Из-за этого жители домов часто жалуются на шум от газонокосилок и другие работы, которые начинаются с раннего утра.
Отмечается, что УК предлагают обязать соблюдать тишину с 22:00 до 8:00.
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