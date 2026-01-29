Депутат Вассерман увидел преимущество в новой системе высшего образования в России

В Государственной Думе сообщили о внедрении новой системы высшего образования, которая начнет действовать с 2026–2027 учебного года. Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман рассказал «Ридусу» о преимуществах нововведения перед советской и болонской системами.

Член комитета Государственной Думы по высшему образованию и науке Ксения Горячева пояснила, что с сентября этого года студенты будут получать базовое высшее образование длительностью от четырех до шести лет, а после смогут продолжить обучение в рамках «специализированного высшего образования» на срок от одного до трех лет.

По словам Горячевой, изменения назрели давно: «Рынок труда сегодня живет в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается все сильнее. Выпускник учится четыре-шесть лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы». Работодатели вынуждены доучивать сотрудников, что создает дополнительные сложности.

Вассерман подчеркнул, что «специализированное высшее образование» отличается от магистратуры болонской системы отсутствием ее основного недостатка — нехватки теоретических знаний. Новая система, по его мнению, позволит студентам глубже изучать теоретические основы и лучше понимать суть своей профессии.