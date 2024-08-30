Депутат Вассерман рассказал, что ему в жизни больше всего пригодились математика, химия и физика

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в беседе с ИА НСН рассказал, какие школьные предметы пригодились ему в жизни больше всего. По словам парламентария, вся школьная программа рассчитана таким образом, чтобы каждый предмет кому-нибудь в жизни обязательно понадобился.

В деятельности Вассермана наибольшую пользу сыграли математика, химия и физика, а вот ИЗО и физкультура остались в стороне, написал сайт «Аргументы и факты».

В заключение парламентарий добавил, что в российских школах нет бесполезных предметов.

Московские производители медицинских изделий укрепили позиции на рынке

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте