Депутат Смолин: участие РАН в экспертизе учебников поможет избавиться от ошибок в текстах

Совет Федерации подготовил законопроект, предполагающий участие Российской академии наук в экспертизе школьных учебников. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его мнению, проверка со стороны РАН позволит избавиться от фактических ошибок в текстах. В академии сосредоточены лучшие научные силы, напомнил парламентарий.

Депутат также предложил привлекать к процессу передовых продвинутых учителей. Они помогут подать материал в более доступной для ребенка форме.

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