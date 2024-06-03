Депутат Смолин: участие РАН в экспертизе учебников поможет избавиться от ошибок в текстах

Совет Федерации подготовил законопроект, предполагающий участие Российской академии наук в экспертизе школьных учебников. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его мнению, проверка со стороны РАН позволит избавиться от фактических ошибок в текстах. В академии сосредоточены лучшие научные силы, напомнил парламентарий.

Депутат также предложил привлекать к процессу передовых продвинутых учителей. Они помогут подать материал в более доступной для ребенка форме.