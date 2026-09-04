Депутат Смолин раскритиковал полный запрет использования ИИ в школах Нью-Йорка

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил RTVI , что полный запрет использования искусственного интеллекта (ИИ) в школах не способствует развитию у детей критического мышления.

Нью-Йорк принял решение полностью запретить использование генеративного ИИ для учащихся государственных школ с подготовительного по 8-й класс. Власти города считают, что это поможет защитить способности детей к критическому мышлению и сохранить отношения между учениками и учителями.

По мнению Смолина, более правильным решением было бы обучение детей критическому мышлению, а не тактика запретов. Он считает, что в России необходимо менять систему оценки знаний и работ учеников, возвращаясь к устным формам проверки.

Смолин утверждает, что критическое мышление развивается другими способами, прежде всего, отказом от формалистических методов оценки знаний, таких как тестовая система ОГЭ и ЕГЭ.

Кроме того, власти Нью-Йорка решили, что старшеклассники получат доступ к ограниченному набору инструментов ИИ и пройдут курсы по «критическому мышлению в контексте ИИ». При этом чат-боты и популярные сервисы, такие как ChatGPT и Claude, будут запрещены для всех учащихся.