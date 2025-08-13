Депутат Смолин отметил отсутствие ограничений на получение образовательных кредитов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с ИА НСН заявил, что сейчас в России образовательные кредиты достаточно дешевые — они выдаются под 3% годовых. Однако по мере снижения ключевой ставки ЦБ ставки по кредитам будут казаться не такими низкими.

Смолин подчеркнул, что в настоящий момент нет ограничений на получение образовательных кредитов и все желающие могут их получить. По его мнению, если бы ставку по образовательным кредитам снизили до нуля, это сделало бы высшее образование более доступным.

«Чем ниже ставка, тем доступнее высшее образование», — отметил он.

Заместитель министра также обратил внимание на рост цен на платное образование в РФ, особенно в престижных вузах. Это может быть связано как с высокой инфляцией, так и с предстоящим ограничением платного приема в вузы.