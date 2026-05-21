Депутат Смолин объяснил рекордный отток школьников в колледжи прагматичным отношением к образованию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сообщил в пресс-центре ИА НСН , что в прошлом году после девятого класса в колледжи ушли 63% учеников. Это рекордный показатель.

Он подчеркнул, что есть серьезные причины для этого явления, включая прагматическое отношение к образованию.

«Ребята хотят быстрее получить образование и начать работать», — добавил депутат.

Среди других факторов — значительный разрыв в уровне жизни. Как правило, в колледжи уходят ребята из семей с низкими и средними доходами, а таких семей большинство. Около половины ребят заявили, что уходят в колледжи, потому что не хотят сдавать ЕГЭ и тратить два года на подготовку к нему. Многие также не могут найти деньги на репетиторов.

Олег Смолин отметил, что в советский период большинство ребят шло в старшие классы. Сейчас же многие после колледжей стараются поменять специальность, так как в девятом классе не все могут понять, кем хотят быть. Минус в том, что вузам не хватает инженерных специальностей — ребята уходят в колледжи, и страна лишается части инженеров, ученых и других специалистов.