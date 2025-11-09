Депутат Скрозникова заявила, что отмена уроков по субботам поможет школьникам сохранить интерес к учебе

Государственная дума рассматривает инициативу отмены занятий по субботам и домашних заданий на выходные дни. Цель нововведения — обеспечить детям полноценный отдых. Депутат Анна Скрозникова в беседе с «Ридусом» поддержала это предложение.

По мнению парламентария, сокращение нагрузки позволит школьникам сохранить интерес к учебе и улучшит усвоение материала.

«Понимаю, насколько важен для детей баланс между учебной нагрузкой и временем на восстановление», — отметила депутат.

Вместе с тем, для успешной реализации инициативы потребуется провести серьезную реорганизацию образовательного процесса, включая изменение длительности уроков и подходов к выполнению домашней работы, подчеркнула Скрозникова.