Депутат Пилипенко рассказала об изменениях в правилах поступления на магистратуру

Магистратура представляет собой уровень углубленного высшего образования с получением специализации по тому профилю, по которому обучался студент. Ранее человек мог получить инженерное образование, а затем продолжить обучение по специальности экономиста. Однако теперь формируется новый подход. Об этом ИА НСН сообщила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Выполняется поручение Владимира Путина о создании укрупненных групп специальностей, включающих смежные направления. Это позволит студентам продолжать обучение в магистратуре по смежным специальностям. Например, филология и журналистика могут быть объединены в одну группу.

«Мы хотим сформировать единое ядро: то есть все получают одинаковое высшее незаконченное образование без специализации, а дальше уже идет специализация, которая перекладывается на магистратуру», — рассказала депутат.

Ранее Пилипенко сообщила, что около 20% тех, кто поступил в колледжи после школы, продолжат получать высшее образование в вузах по своей специальности. При этом они будут более профессионально подготовлены, что пойдет на пользу государству.