Депутат Пилипенко рассказала об изменении состава обязательных ЕГЭ при поступлении в педвузы

Будущим студентам педвузов не потребуется проходить дополнительные экзамены, но изменится структура обязательных ЕГЭ. Об этом рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с ИА НСН .

Министерство просвещения объявило о планах введения с 2027 года профильных испытаний для абитуриентов педагогических направлений. Депутат пояснила суть реформы.

«Под профильными испытаниями он подразумевает то, что на учителя физики надо сдавать физику, а не обществознание, на учителя химии — химию. Об этом идет речь», — отметила парламентарий.

Пилипенко подчеркнула, что подобная практика положительно скажется на развитии школьного естественно-научного образования, но признала, что переход на новый формат сдачи экзаменов потребует адаптации от школьников.