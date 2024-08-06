Депутат Пилипенко рассказала, что в этом году российские вузы выделили больше бюджетных мест

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с ИА НСН прокомментировала информацию о том, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места.

По словам политика, в этом году учебные заведения выделили почти на 40 тысяч бюджетных мест больше, чем в 2023 году.

Пилипенко отметила, что первостепенно настаивали на том, чтобы выделить бюджетные места на самые приоритетные направления и в региональных вузах.

Пилипенко также указала на то, что на педагогическом и медицинском направлениях до 80% составил именно целевой прием.