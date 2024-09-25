Депутат Пилипенко предложила запустить пилотный проект по переходу на 10-летнее обучение в школе

Переход на 10-летнее обучение в школе возможен при организации непрерывного образовательного пространства. Об этом заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с ИА НСН .

По ее мнению, можно сократить время обучения в школе и перейти на пятилетку в вузах. Однако тогда необходимо создавать сквозные программы и следить за их содержательностью, отметила депутат.

Парламентарий предложила запустить соответствующий пилотный проект, выбрав для него образовательные учреждения в разных федеральных округах.