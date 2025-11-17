Депутат Пилипенко предложила продлить сроки обучения архитекторам и инженерам для лучшей подготовки

Член комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко сообщила ИА НСН , что студенты архитектурных, инженерных и IT-направлений могут обучаться в университетах дольше, чтобы приобрести больше практических навыков наряду с теоретическими знаниями.

По словам депутата, новая образовательная модель предусматривает дифференцированные сроки обучения. Так, специалисты технических областей, врачи и педагоги будут получать диплом спустя пять лет учебы, туристический бизнес и гостиничное дело обойдутся четырьмя годами, а наиболее наукоемкие дисциплины потребуют шести лет освоения.

Повышение продолжительности образовательных программ обусловлено необходимостью улучшения качества профессиональной подготовки будущих специалистов, адаптируя ее под современные достижения науки и технологии, включая искусственный интеллект, биоинженерию и инновационные инженерные решения.

Однако парламентарий подчеркнула, что изменение длительности обучения коснется лишь отдельных сфер и не приведет к нехватке квалифицированных кадров. По мнению Пилипенко, важно обеспечить выпускников необходимыми компетенциями для дальнейшего профессионального роста, подчеркнув важность практической составляющей образования.