Депутат Пилипенко нашла пользу в создании первого государственного рейтинга вузов

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с ИА НСН отметила, что первый государственный рейтинг вузов будет полезен для студентов при выборе востребованных и хорошо оплачиваемых специальностей.

В России начал функционировать первый государственный рейтинг высших учебных заведений и колледжей. Он позволяет оценить, насколько востребованы на рынке труда выпускники различных образовательных организаций. Рейтинг рассчитывается отдельно для разных направлений подготовки и уровней образования: магистратуры, ординатуры, специалитета и колледжей.

«Рейтинг нацелен на анализ трудоустройства выпускников и на среднюю заработную плату», — сказала собеседница.

Депутат подчеркнула, что ведущие позиции вузов в рейтинге определяются их ориентацией на подготовку специалистов, необходимых государству, особенно в области информационных технологий. Она отметила, что такой рейтинг влияет главным образом не на выбор учебного заведения, а на понимание студентами наиболее перспективных специальностей, позволяющих трудоустроиться и зарабатывать достойные деньги.