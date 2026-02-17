Депутат Нилов высказал опасения по поводу абстрактности предмета «Обучение служением» в школах

С будущего учебного года в российских школах появится новый модуль — «Обучение служением». Школьники будут заниматься реализацией социально значимых проектов. Председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал свои опасения по поводу введения этого предмета в обязательную программу в беседе с «Ридусом» .

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее объявил о включении в обязательную школьную программу десятых и одиннадцатых классов предмета «Обучение служением. Первые». Ученики будут работать над социальными проектами под руководством наставника. До этого «Обучение служением» было формой внеурочной деятельности.

Кравцов отметил: «Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа „Обучение служением. Первые“ усилит именно эту составляющую».

Нилов признал важность вопросов социальной политики и необходимости их освещения в школе. Однако он предупредил, что внедрение подобного предмета в обязательную программу может создать проблемы. Ученики уже перегружены домашними заданиями и временем, проведенным в школе.

Глава думского комитета по соцполитике отметил, что в условиях обязательной школьной программы такой предмет рискует превратиться в абстракцию, излагаемую академическим языком.