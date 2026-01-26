Депутат Милонов предложил создать школьные кружки рыболовства

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил идею организации школьных секций рыбной ловли, аналогичных популярным занятиям вроде авиамодельного кружка или занятий по спортивному ориентированию. Об этом сообщил Life.ru .

По словам парламентария, подобная инициатива позволит развивать полезные увлечения и станет отличным поводом для укрепления связей между родителями и детьми.

«Рыболовство — это хобби. И если кому-то оно нравится, оно ни в коем случае не должно стать обязательным», — отметил Милонов.

При этом он призвал отказаться от предложений о создании «кружков охоты», подчеркнув важность недопущения ситуаций, приводящих к происшествиям типа стрельбы в учебных заведениях.