Депутат Метелев рассказал, что переход на новую систему образования начнется в 2026–2027 учебном году

Глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев заявил в комментарии ИА НСН , что при подготовке перехода на новую модель образования учитывалось в первую очередь мнение работодателей.

В Минобрнауки сообщили, что сроки обучения в рамках новой системы высшего образования будут зависеть от времени, необходимого для подготовки по специальности. Ведущие российские университеты начнут переход на новую систему в 2026–2027 учебном году.

Продолжительность учебы будет варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от специальности. Так, учителя, врачи и инженеры будут учиться пять лет, а программы в сфере туризма и индустрии гостеприимства сократятся до четырех лет.