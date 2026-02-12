Депутат Мажуга заявил, что проблема школьного образования выходит за рамки вопроса о ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга высказал мнение об основной проблеме школьного образования. Об этом сообщила Наука.Mail .

По словам депутата, трудности школьного естественно-научного образования не сводятся только к формату экзаменов. За более чем 10 лет своего существования ЕГЭ сильно изменился.

«Это уже давно не „угадайка“, как часто говорят. Это набор вопросов и задач, которые требуют логики, понимания и умения применить знания», — отметил парламентарий.

На его взгляд, проблема подготовки квалифицированных специалистов гораздо шире, чем форма проведения выпускного экзамена, добавило Ura.ru.