Депутат Леонов поддержал идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT прокомментировал инициативу Минздрава России, предложившего сделать все бюджетные места в медицинских вузах целевыми.

По словам парламентария, таким образом Минздрав хочет удержать выпускников медицинских вузов в сфере здравоохранения. Механизм таков: еще учась в школе, будущий абитуриент выбирает больницу, заключает с ней целевой договор и поступает в вуз. После окончания учебы выпускник обязан отработать в этой больнице.

«А лечебное учреждение должно дать гарантию трудоустройства молодому выпускнику. Получится взаимовыгодная сделка. На чем отразится такое решение Минздрава? С одной стороны, на том, что мы в первичном звене здравоохранения получим комплект медицинских кадров, а с другой — более опытных и подготовленных специалистов, потому что эта система связана не только с отработкой в три года, но и с наставничеством со стороны опытных коллег. А это самая главная цель», — отметил Леонов.

Депутат допустил, что в будущем такая система коснется не только медицинских специалистов.