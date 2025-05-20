Депутат Лантратова предложила использовать переводные экзамены для улучшения образования

Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT заявила, что переводной экзамен может стать эффективным механизмом для оценки того, насколько хорошо ученики усвоили материал на разных этапах обучения.

«Постепенное внедрение такой системы позволит вовремя выявлять пробелы в знаниях, корректировать учебный процесс и помогать ученикам, испытывающим трудности. Это, в свою очередь, повысит качество образования и подготовит школьников к более серьезным испытаниям — ОГЭ и ЕГЭ», — отметила парламентарий.

Лантратова считает, что переводные экзамены, организованные в удобной для школьников и учителей форме, могут стать не источником стресса, а инструментом контроля и самоконтроля, который будет способствовать повышению успеваемости и мотивации к учебе.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказал идею о необходимости внедрения переводных экзаменов в российских школах для фиксации уровня знаний учеников.