Депутат Лантратова объяснила изменения вступительных испытаний в вузы необходимостью
Об изменениях в процессе вступительных испытаний в высшие учебные заведения можно было оповестить заранее, однако у Минобрнауки существуют свои причины для спешки. Об этом первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала НСН.
Она отметила, что текущая версия перечня вступительных испытаний для российских вузов уже доступна для общественного обсуждения, и любой желающий может ознакомиться с ней. На данный момент к ней не поступали жалобы, но она ожидает, что обращения по данному вопросу появятся, поскольку семьи и студенты готовятся к ЕГЭ заранее, зачастую начиная с 10 класса, и часто нанимают репетиторов.
Изменения в правилах приема за менее чем год до экзаменов кажутся ей не совсем справедливыми.
«На мой взгляд, о таких изменениях надо предупреждать заранее, за два года — чтобы ученики и их родители успели адаптироваться и подготовиться», — добавила она.
Депутат подчеркнула, что изменения необходимы, так как в российской экономике ощущается нехватка квалифицированных инженеров, что препятствует достижению технологического прогресса.