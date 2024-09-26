Депутат Лантратова объяснила изменения вступительных испытаний в вузы необходимостью

Об изменениях в процессе вступительных испытаний в высшие учебные заведения можно было оповестить заранее, однако у Минобрнауки существуют свои причины для спешки. Об этом первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала НСН .

Она отметила, что текущая версия перечня вступительных испытаний для российских вузов уже доступна для общественного обсуждения, и любой желающий может ознакомиться с ней. На данный момент к ней не поступали жалобы, но она ожидает, что обращения по данному вопросу появятся, поскольку семьи и студенты готовятся к ЕГЭ заранее, зачастую начиная с 10 класса, и часто нанимают репетиторов.

Изменения в правилах приема за менее чем год до экзаменов кажутся ей не совсем справедливыми.

«На мой взгляд, о таких изменениях надо предупреждать заранее, за два года — чтобы ученики и их родители успели адаптироваться и подготовиться», — добавила она.

Депутат подчеркнула, что изменения необходимы, так как в российской экономике ощущается нехватка квалифицированных инженеров, что препятствует достижению технологического прогресса.