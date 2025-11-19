Депутат Куринный указал на возможное уменьшение студентов медвузов из-за необходимости отработки

Для улучшения ситуации в сфере медицинского образования необходимо закрепить в законе обязательства по предоставлению жилья, подъемных выплат и минимальной заработной платы. Однако сейчас эти вопросы «отданы на откуп регионам», у которых не всегда достаточно средств. Об этом радио Sputnik сообщил депутат Алексей Куринный.