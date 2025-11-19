Депутат Куринный указал на возможное уменьшение студентов медвузов из-за необходимости отработки
Для улучшения ситуации в сфере медицинского образования необходимо закрепить в законе обязательства по предоставлению жилья, подъемных выплат и минимальной заработной платы. Однако сейчас эти вопросы «отданы на откуп регионам», у которых не всегда достаточно средств. Об этом радио Sputnik сообщил депутат Алексей Куринный.
Куринный также отметил, что высокие штрафы за нарушение обязательств по целевому обучению не являются эффективным мотиватором. В частности, тройная стоимость обучения для целевиков, как вид ответственности, уникальна для медицинского образования в России. Депутат подчеркнул, что вызывает вопросы и требование о прохождении наставничества студентами, которые сами оплачивали обучение.