Депутат Колунов предложил доверить вопрос о переводных экзаменах экспертам

В вопросе о введении переводных экзаменов в школах последнее слово должно быть за экспертным сообществом, утверждает депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с RT.

«На сегодняшний день в школах есть итоговые контрольные работы, итоговые диктанты и прочие годовые формы тестирования усвоенных знаний. Когда в школы приезжаю, учителя об этом рассказывают. Конечно, это правильно — проверить, как дети усвоили все то, что учили целый год, закрепить эти знания», — отмечает парламентарий.

По мнению депутата, Министерству просвещения, родителям и учителям следует обсудить, достаточно ли существующих форм проверки знаний или требуются переводные экзамены.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказал идею о необходимости внедрения переводных экзаменов для определения уровня знаний учеников.