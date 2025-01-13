Депутат Харченко сообщила, что ЕГЭ в этом году не отменят

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщила, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) продолжает демонстрировать свою прозрачность и объективность в оценке знаний учащихся. Отмена ЕГЭ в 2025 году не рассматривается.
Хотя в профессиональном сообществе ведутся дискуссии о внедрении интегральных методов оценки знаний, отмена ЕГЭ в 2025 году не предусмотрена. Эта система доказала свою эффективность и прозрачность, гарантирующую равные условия поступления в высшие учебные заведения для всех выпускников школ страны, подчеркнула Харченко.
Она добавила, что возможны эксперименты с дополнительными методами проверки знаний учеников, но они должны пройти тщательную проверку и не мешать проведению ЕГЭ.
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