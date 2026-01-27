Депутат Харченко отметила, что проект по ограничению платных программ в колледжах требует тщательного обсуждения

В России планируется законодательное ограничение платного обучения на экономических и юридических специальностях в колледжах. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко поделилась с «Ридусом» мнением о том, сможет ли это исправить ситуацию на рынке труда.

Вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко сообщила, что в 2026 году до выборов в нижнюю палату парламента будет внесен законопроект об ограничении платных мест в колледжах, аналогичный действующему для вузов. Эта мера должна помочь устранить дисбаланс, вызванный перепроизводством специалистов в области экономики и юриспруденции и дефицитом квалифицированных рабочих.

Харченко подчеркнула, что причины перекосов на рынке труда не ограничиваются только наличием программ подготовки юристов и экономистов в колледжах. По ее мнению, работодателям часто нечего предложить выпускникам, чтобы заинтересовать их работой по специальности.

Парламентарий отметила, что проект по ограничению платных программ требует тщательного обсуждения с представителями преподавательского, студенческого и бизнес-сообщества. Она подчеркнула важность объединения усилий власти, образования и бизнеса для достижения положительных результатов.