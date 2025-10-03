Депутат Госдумы Журова высказалась против введения ОГЭ по физкультуре

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Москвой 24» заявила, что введение ОГЭ по физкультуре создаст дополнительную нагрузку на учащихся.

По мнению депутата, ГТО должно оставаться добровольным тестом на физические способности. Принудительная сдача экзамена станет проблемой для детей с ослабленным здоровьем.

«Невозможно требовать от всех одинаковое выполнение нормативов, как по математике или русскому языку, где нет медицинских ограничений», — подчеркнула Журова.

Вместо введения обязательного экзамена депутат предложила развивать «вариативные подходы»: расширять спортивную базу школ, создавать реабилитационные центры, организовывать семинары для учителей.

Также Журова обратила внимание на тревожную тенденцию — из-за интенсивной учебной нагрузки к старшим классам показатели здоровья учащихся значительно снижаются.