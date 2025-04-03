Депутат Чернышов поддержал запрет на частную профпереподготовку учителей

Комитет по науке принял поправку, согласно которой учителя смогут получать дополнительное профессиональное образование только в государственных учреждениях. Это решение поддержал председатель Государственной думы Борис Чернышов. Он рассказал о преимуществах нововведений в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По мнению парламентария, государственные учреждения должны участвовать в профессиональной переподготовке педагогов. Деньги на дополнительное образование должны выделяться из специализированных фондов образовательных организаций, а не изыматься из карманов учителей.
Педагогические работники, которые получили дипломы о повышении квалификации в частных образовательных организациях, не будут допускаться к преподаванию с 1 сентября 2026 года.
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