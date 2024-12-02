Депутат Буцкая поддержала идею коллег о сокращении числа уроков в российских школах

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с «Ридусом» поддержала идею коллег о сокращении числа уроков в российских школах.

По словам парламентария, долгое нахождение в школах плохо как для физического, так и для общего развития ребенка.

«Он с таким объемом уроков и домашних заданий порой не успевает заняться ни спортом, ни творческой деятельностью», — сообщила политик.

Буцкая также напомнила о бесполезной инициативе делать перемены по 20 минут. Все это выливается в то, что учебный процесс растягивается до вечера. Есть вопросы и к количеству домашних заданий, которыми каждый учитель старается нагрузить ребенка, добавила собеседница.