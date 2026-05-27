Депутат Берулава заявил, что увеличение числа талантливых детей в России связано с системой образования

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в беседе с ИА НСН поделился своим мнением о причинах роста числа творческих людей в России. По его словам, система образования страны способствует выявлению и развитию талантов.

Согласно статистическим данным Министерства просвещения, с 2022 года доля людей в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями увеличилась в два раза — с 0,74% до 1,53%. Наибольшая доля талантливых людей в этой возрастной группе зафиксирована в Москве — 4,17%.

Михаил Берулава усомнился в точности этих данных и отметил, что важно учитывать методику подсчета и критерии оценки. Однако он подтвердил наличие тенденции к росту числа творческих людей в России.

«Эти данные сомнительные для меня. Надо посмотреть, как они подсчитывали, сколько экспертов входило, по каким критериям, сколько человек приняли участие в эксперименте. Но то, что люди у нас в России становятся более творческими, это так. В школах я это наблюдаю, есть такая тенденция», — подчеркнул парламентарий.