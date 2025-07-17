Делегация из Нанкина посетила Коломну

Делегация из Нанкина — 11 человек, среди которых руководство, преподаватели, студенты, старшеклассники и переводчик, — приехала в Коломну. Визит стал ответом на поездку в Китай ректора Государственного социально-гуманитарного университета Жанны Леоновой, состоявшуюся в ноябре.
Гостям показали аудитории и оборудование, а студентки из Коломны провели для китайских школьников урок русского языка.
«На мой взгляд, китайцы любят Россию. Думаю, в будущем еще больше китайских студентов будут изучать русский язык», — заявил руководитель отделения 10-х классов средней школы Цися Вэй Лянкуй.
Для этого в Нанкин с сентября отправят на стажировку троих обучающихся на факультете иностранных языков. Они уже не раз бывали в Китае и на высоком уровне владеют языком. Договор о сотрудничестве стороны подписали осенью прошлого года.
«Китайцы готовы не поверхностно с нами работать — они хотят узнать в том числе систему образования, которое мы даем, и стараются брать все самое интересное, все самое лучшее у нас», — подчеркнула ректор ГСГУ.
Сотрудничество становится все шире и теснее. А значит, перед российскими и китайскими студентами открываются новые горизонты.
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